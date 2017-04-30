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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Гамбург
Аугсбург - Гамбург: обзор матча 30 апреля 2017
Аугсбург
30.04.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
4 : 0
Завершен
Гамбург
28'
Х. Алтынтоп
42'
Х. Алтынтоп
76'
Ф. Макс
85'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Гамбург
Замена
Я. Кальсен-Бракер
️️️️
Д. Байер
88'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Ф. Макс
86'
ГОЛ! 4:0!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Ф. Макс
85'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Х. Алтынтоп
80'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Макс
Пас отдал
А. Финнбогасон
76'
72'
Желтая карточка
Л. Холтби
63'
Замена
Б. Джатта
️️️️
М. Озтрзолек
51'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
Желтая карточка
Д. Байер
48'
45'
Замена
П. Ласогга
️️️️
М. Грегоритч
45'
Замена
Д. Юнг
️️️️
Уолес
44'
Желтая карточка
М. Грегоритч
ГОЛ! 2:0!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
Ф. Макс
42'
33'
Желтая карточка
М. Маврай
ГОЛ! 1:0!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
Д. Шмид
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
31
Доминик Кор
ПП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
2
Готоку Сакаи
ПП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
30
Каюби
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Гамбург
30
Андреас Хирцель
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
3
Стафилидис
7
Шмид
10
Байер
31
Кор
7
Алтынтоп
27
Финнбогасон
4-4-2
12
Миккель
14
Пападопулос
22
Озтрзолек
2
Дикмайер
3
Маврай
2
Сакаи
90
Холтби
14
Хант
15
Уолес
17
Вуд
11
Грегоритч
10
Байер
18
Кальсен-Бракер
18
Кальсен-Бракер
10
Байер
30
Макс
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
30
Макс
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
25
Бобадилья
7
Алтынтоп
15
Уолес
21
Юнг
21
Юнг
15
Уолес
22
Озтрзолек
18
Джатта
18
Джатта
22
Озтрзолек
11
Грегоритч
10
Ласогга
10
Ласогга
11
Грегоритч
Остались в запасе
Аугсбург
Гамбург
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
30
Андреас Хирцель
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
Остались в запасе
30
Андреас Хирцель
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Аугсбург - Гамбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Аугсбург Арена
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