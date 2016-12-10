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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Аугсбург
Гамбург - Аугсбург: обзор матча 10 декабря 2016
Гамбург
10.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
68'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Аугсбург
Замена
Э. Спахич
️️️️
Н. Мюллер
89'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Ф. Костич
85'
82'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
К. Стафилидис
74'
Желтая карточка
К. Стафилидис
70'
Замена
Т. Усами
️️️️
Ф. Макс
70'
Замена
Г. Качар
️️️️
Х. Алтынтоп
ГОЛ! 1:0!
Ф. Костич
68'
Замена
Б. Вуд
️️️️
М. Грегоритч
67'
66'
Вторая желтая
Д. Кор
Желтая карточка
Й. Джуру
62'
57'
Желтая карточка
Д. Кор
46'
Желтая карточка
Д. Шмид
Красная карточка
Л. Холтби
44'
23'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
2
Готоку Сакаи
ПП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
31
Доминик Кор
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
3-2-3-1-1
26
Матениа
21
Юнг
5
Джуру
2
Дикмайер
3
Дуглас Сантос
22
Озтрзолек
90
Холтби
9
Мюллер
2
Сакаи
18
Костич
11
Грегоритч
3-2-2-1-1
1
Хитц
16
Янкер
2
Верхаг
13
Хинтереггер
7
Шмид
3
Стафилидис
31
Кор
10
Байер
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
9
Мюллер
4
Спахич
4
Спахич
9
Мюллер
18
Костич
8
Экдаль
8
Экдаль
18
Костич
11
Грегоритч
17
Вуд
17
Вуд
11
Грегоритч
7
Алтынтоп
20
Качар
20
Качар
7
Алтынтоп
30
Макс
33
Усами
33
Усами
30
Макс
3
Стафилидис
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
3
Стафилидис
Остались в запасе
Гамбург
Аугсбург
12
Том Миккель
ВР
14
Аарон Хант
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
39
Георг Тигль
ПЗ
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
14
Аарон Хант
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Гамбург - Аугсбург
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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