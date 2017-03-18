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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Фрайбург
Аугсбург - Фрайбург: обзор матча 18 марта 2017
Аугсбург
18.03.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
38'
К. Стафилидис
30'
Ф. Нидерлехнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Фрайбург
90'
Желтая карточка
А. Игньевски
87'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Филипп
Замена
Т. Ридер
️️️️
К. Дансо
73'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Я. Моравек
64'
45'
Замена
А. Игньевски
️️️️
Л. Кюблер
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
41'
ГОЛ! 1:1!
К. Стафилидис
Пас отдал
Г. Тигль
38'
37'
Замена
А. Абраши
️️️️
Н. Хефлер
33'
Желтая карточка
К. Гюнтер
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Замена
Г. Качар
️️️️
Д. Гаувелеув
29'
Желтая карточка
М. Хитц
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хитц
6
Гаувелеув
3
Дансо
13
Хинтереггер
3
Стафилидис
39
Тигль
31
Кор
10
Ку Чжа-Чеол
30
Моравек
78
Ляйтнер
33
Чжи Донь-Вон
4-1-3-2
1
Шволов
17
Кюблер
2
Кемпф
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
23
Шустер
19
Хаберер
8
Франтц
7
Нидерлехнер
26
Филипп
3
Дансо
23
Ридер
23
Ридер
3
Дансо
6
Гаувелеув
20
Качар
20
Качар
6
Гаувелеув
30
Моравек
25
Бобадилья
25
Бобадилья
30
Моравек
17
Кюблер
22
Игньевски
22
Игньевски
17
Кюблер
27
Хефлер
6
Абраши
6
Абраши
27
Хефлер
26
Филипп
18
Петерсен
18
Петерсен
26
Филипп
Остались в запасе
Аугсбург
Фрайбург
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
32
Винченцо Грифо
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Остались в запасе
32
Винченцо Грифо
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Аугсбург Арена
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