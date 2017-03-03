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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - РБ Лейпциг
Аугсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 03 марта 2017
Аугсбург
03.03.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
19'
К. Стафилидис
60'
М. Хинтереггер
25'
Т. Вернер
52'
М. Комппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - РБ Лейпциг
84'
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
83'
Замена
О. Бурк
️️️️
Д. Демме
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Я. Моравек
76'
Желтая карточка
М. Хитц
68'
ГОЛ! 2:2!
М. Хинтереггер
60'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Ч. Донь-Вон
58'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Р. Фрамбергер
52'
52'
ГОЛ! 1:2!
М. Комппер
Пас отдал
Э. Форсберг
Желтая карточка
Д. Кор
45'
+2
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
41'
Желтая карточка
Я. Моравек
33'
31'
Желтая карточка
Н. Кейта
25'
ГОЛ! 1:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Н. Кейта
ГОЛ! 1:0!
К. Стафилидис
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Наби Кейта
ПП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-3-1-2
1
Хитц
3
Стафилидис
3
Дансо
13
Хинтереггер
32
Фрамбергер
20
Качар
30
Моравек
31
Кор
10
Ку Чжа-Чеол
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
4-4-1-1
25
Гулачи
22
Шмитц
5
Комппер
4
Орбан
23
Хальстенберг
8
Кейта
20
Забитцер
31
Илсанкер
6
Демме
10
Форсберг
11
Вернер
32
Фрамбергер
39
Тигль
39
Тигль
32
Фрамбергер
33
Чжи Донь-Вон
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
33
Чжи Донь-Вон
30
Моравек
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
30
Моравек
6
Демме
7
Бурк
7
Бурк
6
Демме
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
30
Филипп Макс
ЛЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
8
Рани Хедира
ОП
13
Бернардо
ЦЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
13
Бернардо
ЦЗ
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 3"
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