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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Ингольштадт
Аугсбург - Ингольштадт: обзор матча 05 апреля 2017
Аугсбург
05.04.2017, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 3
Завершен
Ингольштадт
76'
П. Верхаг (П)
81'
Х. Алтынтоп
24'
С. Киттель
35'
А. Коэн
67'
А. Коэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Ингольштадт
88'
Замена
М. Леки
️️️️
П. Гросс
84'
Замена
А. Моралес
️️️️
С. Киттель
ГОЛ! 2:3!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
П. Верхаг
81'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
80'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Я. Моравек
78'
77'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Д. Лескано
ГОЛ с пенальти! 1:3!
П. Верхаг
76'
75'
Желтая карточка
Рожер
Замена
Ф. Макс
️️️️
К. Стафилидис
72'
67'
ГОЛ! 0:3!
А. Коэн
Пас отдал
М. Зуттнер
Желтая карточка
Я. Моравек
66'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Г. Качар
66'
64'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
45'
35'
ГОЛ! 0:2!
А. Коэн
Пас отдал
П. Гросс
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Киттель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
20
Гойко Качар
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
2
Пол Верхаг
ПП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
37
Дарио Лескано
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
4-4-2
1
Хитц
3
Стафилидис
3
Дансо
13
Хинтереггер
20
Качар
10
Байер
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
2
Верхаг
25
Бобадилья
27
Финнбогасон
3-5-1-1
1
Хансен
18
Брежери
34
Матип
32
Тиссеран
94
Хадергьонай
13
Гросс
8
Рожер
36
Коэн
29
Зуттнер
8
Киттель
37
Лескано
3
Стафилидис
30
Макс
30
Макс
3
Стафилидис
30
Моравек
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
30
Моравек
20
Качар
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
20
Качар
13
Гросс
7
Леки
7
Леки
13
Гросс
8
Киттель
27
Моралес
27
Моралес
8
Киттель
37
Лескано
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
37
Лескано
Остались в запасе
Аугсбург
Ингольштадт
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Аугсбург - Ингольштадт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Аугсбург Арена
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