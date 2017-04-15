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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Кельн
Аугсбург - Кельн: обзор матча 15 апреля 2017
Аугсбург
15.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Кельн
5'
М. Хинтереггер
23'
П. Верхаг (П)
65'
Ф. Макс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Кельн
Красная карточка
А. Финнбогасон
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Л. Клюнтер
Вторая желтая
К. Чжа-Чеол
89'
82'
Желтая карточка
Й. Хектор
Замена
Г. Тигль
️️️️
Д. Шмид
82'
Желтая карточка
Д. Кор
80'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Т. Усами
72'
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Макс
61'
Замена
М. Хегер
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
Д. Кор
️️️️
Д. Байер
61'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
60'
45'
Замена
С. Цоллер
️️️️
К. Клеменс
45'
Замена
А. Руднев
️️️️
М. Йойич
34'
Желтая карточка
М. Леманн
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Верхаг
23'
Желтая карточка
П. Верхаг
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Д. Шмид
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
10
Ку Чжа-Чеол
ПП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Кристиан Клеменс
ПП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хитц
13
Хинтереггер
2
Верхаг
3
Дансо
30
Макс
7
Шмид
10
Байер
33
Усами
10
Ку Чжа-Чеол
7
Алтынтоп
27
Финнбогасон
4-3-1-2
1
Хорн
24
Клюнтер
3
Хайнц
4
Соренсен
14
Хектор
17
Клеменс
18
Йойич
33
Леманн
32
Биттенкурт
27
Модест
10
Осако
7
Шмид
39
Тигль
39
Тигль
7
Шмид
10
Байер
31
Кор
31
Кор
10
Байер
33
Усами
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
33
Усами
32
Биттенкурт
6
Хегер
6
Хегер
32
Биттенкурт
17
Клеменс
6
Цоллер
6
Цоллер
17
Клеменс
18
Йойич
9
Руднев
9
Руднев
18
Йойич
Остались в запасе
Аугсбург
Кельн
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Аугсбург - Кельн
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Аугсбург Арена
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