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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Хоффенхайм
Аугсбург - Хоффенхайм: обзор матча 21 января 2017
Аугсбург
21.01.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
47'
С. Вагнер
64'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Хоффенхайм
90'
Желтая карточка
Ф. Шер
87'
Замена
Ю. Полански
️️️️
Н. Амири
74'
Замена
Ф. Шер
️️️️
К. Демирбай
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Я. Моравек
74'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
К. Стафилидис
65'
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Ут
Желтая карточка
Д. Кор
50'
47'
ГОЛ! 0:1!
С. Вагнер
Пас отдал
Н. Амири
45'
Замена
А. Крамарич
️️️️
Ф. Окс
Замена
Д. Кор
️️️️
К. Чжа-Чеол
45'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
39'
36'
Желтая карточка
Н. Зюле
21'
Желтая карточка
Ф. Окс
15'
Желтая карточка
К. Демирбай
Желтая карточка
К. Стафилидис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
20
Филипп Окс
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
3-3-2-1
1
Хитц
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
2
Верхаг
3
Стафилидис
10
Байер
7
Шмид
10
Ку Чжа-Чеол
30
Моравек
33
Чжи Донь-Вон
3-5-2
1
Бауманн
7
Фогт
21
Хюбнер
25
Зюле
20
Окс
10
Амири
13
Руди
26
Демирбай
7
Цубер
2
Вагнер
13
Ут
10
Ку Чжа-Чеол
31
Кор
31
Кор
10
Ку Чжа-Чеол
30
Моравек
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
30
Моравек
3
Стафилидис
25
Бобадилья
25
Бобадилья
3
Стафилидис
26
Демирбай
5
Шер
5
Шер
26
Демирбай
10
Амири
8
Полански
8
Полански
10
Амири
20
Окс
27
Крамарич
27
Крамарич
20
Окс
Остались в запасе
Аугсбург
Хоффенхайм
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Аугсбург - Хоффенхайм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Аугсбург Арена
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