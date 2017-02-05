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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вердер
Аугсбург - Вердер: обзор матча 05 февраля 2017
Аугсбург
05.02.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Вердер
28'
Д. Шмид
79'
К. Чжа-Чеол
90+4'
Р. Бобадилья
26'
Т. Гебре Селасси
65'
М. Крузе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вердер
Желтая карточка
Р. Бобадилья
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Р. Бобадилья
Пас отдал
К. Чжа-Чеол
90'
+4
90'
+3
Замена
К. Фритц
️️️️
С. Гнабри
87'
Желтая карточка
М. Велькович
ГОЛ! 2:2!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
П. Верхаг
79'
66'
Замена
А. Йоханссон
️️️️
Ф. Бартельс
65'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Крузе
Желтая карточка
М. Хинтереггер
64'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Д. Шмид
63'
54'
Желтая карточка
У. Гарсия
Замена
Г. Качар
️️️️
Х. Алтынтоп
53'
Желтая карточка
Д. Кор
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шмид
Пас отдал
Р. Бобадилья
28'
26'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
Р. Бауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
31
Доминик Кор
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
4
Роберт Бауэр
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
47
Усман Манне
ЦФ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Хитц
2
Верхаг
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
30
Макс
31
Кор
7
Шмид
10
Ку Чжа-Чеол
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
4-1-3-1-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
22
Сане
13
Велькович
25
Гарсия
27
Делэни
4
Бауэр
31
Бартельс
16
Юнузович
7
Гнабри
10
Крузе
7
Шмид
39
Тигль
39
Тигль
7
Шмид
7
Алтынтоп
20
Качар
20
Качар
7
Алтынтоп
7
Гнабри
8
Фритц
8
Фритц
7
Гнабри
31
Бартельс
7
Йоханссон
7
Йоханссон
31
Бартельс
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
11
Флориан Кайнц
ЛВ
47
Усман Манне
ЦФ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
47
Усман Манне
ЦФ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Аугсбург - Вердер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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