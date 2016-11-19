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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Герта
Аугсбург - Герта: обзор матча 19 ноября 2016
Аугсбург
19.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Герта
Желтая карточка
Ч. Донь-Вон
85'
84'
Желтая карточка
В. Ибишевич
Замена
Я. Моравек
️️️️
Х. Алтынтоп
83'
Замена
Г. Качар
️️️️
М. Хинтереггер
73'
Желтая карточка
Д. Байер
71'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Д. Шмид
70'
62'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
А. Эссвайн
62'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
Д. Кор
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
31
Доминик Кор
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Саломон Калу
АП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ПП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
16
Янкер
13
Хинтереггер
3
Стафилидис
7
Шмид
10
Байер
31
Кор
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
3-2-3-1-1
22
Ярстейн
4
Штарк
25
Брукс
4
Лангкамп
22
Пекарик
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
14
Штокер
35
Эссвайн
8
Калу
11
Ибишевич
7
Шмид
39
Тигль
39
Тигль
7
Шмид
7
Алтынтоп
30
Моравек
30
Моравек
7
Алтынтоп
13
Хинтереггер
20
Качар
20
Качар
13
Хинтереггер
35
Эссвайн
78
Харагучи
78
Харагучи
35
Эссвайн
8
Калу
20
Шибер
20
Шибер
8
Калу
Остались в запасе
Аугсбург
Герта
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Аугсбург - Герта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Аугсбург Арена
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