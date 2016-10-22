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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 22 октября 2016
Фрайбург
22.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
66'
М. Филипп
78'
Н. Петерсен
84'
Х. Алтынтоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Аугсбург
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
В. Грифо
90'
85'
Замена
Ю. Шмидт
️️️️
К. Стафилидис
84'
ГОЛ! 2:1!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
Ч. Донь-Вон
ГОЛ! 2:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
М. Филипп
78'
77'
Замена
Д. Кор
️️️️
Г. Качар
70'
Замена
Ф. Макс
️️️️
К. Чжа-Чеол
ГОЛ! 1:0!
М. Филипп
Пас отдал
В. Грифо
66'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
55'
Желтая карточка
О. Булут
54'
Замена
М. Торрехон
️️️️
А. Абраши
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Онур Булут
ПП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
20
Гойко Качар
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Сеюнджу
15
Штенцель
27
Хефлер
6
Абраши
8
Франтц
6
Булут
32
Грифо
7
Нидерлехнер
26
Филипп
3-2-3-1-1
1
Хитц
2
Верхаг
16
Янкер
13
Хинтереггер
7
Шмид
3
Стафилидис
20
Качар
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
32
Грифо
5
Нидермайер
5
Нидермайер
32
Грифо
6
Абраши
3
Торрехон
3
Торрехон
6
Абраши
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
3
Стафилидис
19
Шмидт
19
Шмидт
3
Стафилидис
10
Ку Чжа-Чеол
30
Макс
30
Макс
10
Ку Чжа-Чеол
20
Качар
31
Кор
31
Кор
20
Качар
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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