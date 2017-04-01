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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 01 апреля 2017
Бавария
01.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
6 : 0
Завершен
Аугсбург
17'
Р. Левандовски
36'
Т. Мюллер
55'
Р. Левандовски
62'
Т. Алькантара
79'
Р. Левандовски
80'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Аугсбург
81'
Желтая карточка
К. Янкер
80'
Замена
Д. Шмид
️️️️
П. Верхаг
ГОЛ! 6:0!
Т. Мюллер
80'
ГОЛ! 5:0!
Р. Левандовски
79'
Замена
Рафинья
️️️️
М. Хуммельс
73'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Т. Алькантара
66'
Замена
А. Роббен
️️️️
К. Коман
62'
ГОЛ! 4:0!
Т. Алькантара
62'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
55'
45'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Я. Моравек
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
36'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
17'
12'
Желтая карточка
Д. Кор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЛП
7
Франк Рибери
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
23
Тим Ридер
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
2
Пол Верхаг
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
33
Такаши Усами
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Ульрайх
24
Бернат
15
Хуммельс
17
Боатенг
21
Лам
6
Киммих
7
Рибери
6
Алькантара
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
4-4-2
1
Хитц
3
Дансо
16
Янкер
20
Качар
30
Макс
2
Верхаг
31
Кор
30
Моравек
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
15
Хуммельс
13
Рафинья
13
Рафинья
15
Хуммельс
6
Алькантара
8
Саншеш
8
Саншеш
6
Алькантара
21
Коман
10
Роббен
10
Роббен
21
Коман
2
Верхаг
7
Шмид
7
Шмид
2
Верхаг
30
Моравек
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
30
Моравек
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Бавария - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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