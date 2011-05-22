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Стефано Губерти
Статистика
Стефано Губерти - статистика
Завершил карьеру
6 ноября 1984 (41)
#8 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
36
5
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
3 : 1
22.05.2011
Сампдория
72' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
1 : 2
15.05.2011
Палермо
1' - 90'
88'
Италия. Серия А, 36 тур
Дженоа
2 : 1
08.05.2011
Сампдория
56' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
3 : 3
01.05.2011
Брешиа
59' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Бари
0 : 1
23.04.2011
Сампдория
1' - 72'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
3 : 0
16.04.2011
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
1 : 2
10.04.2011
Лечче
1' - 77'
69'
Италия. Серия А, 31 тур
Кьево
0 : 0
03.04.2011
Сампдория
86' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
0 : 1
20.03.2011
Парма
1' - 20'
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
1 : 0
13.03.2011
Сампдория
1' - 46'
43'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
2 : 3
06.03.2011
Чезена
1' - 61'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
0 : 2
27.02.2011
Интер
1' - 85'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
0 : 0
20.02.2011
Сампдория
1' - 69'
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0 : 1
16.02.2011
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
3 : 1
13.02.2011
Болонья
1' - 84'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2 : 0
05.02.2011
Сампдория
57' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
0 : 1
02.02.2011
Кальяри
1' - 84'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
4 : 0
30.01.2011
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
0 : 0
23.01.2011
Ювентус
1' - 90'
63'
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
1 : 0
16.01.2011
Сампдория
1' - 76'
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
2 : 1
09.01.2011
Рома
1' - 90'
83'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
3 : 0
06.01.2011
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
1 : 0
12.12.2010
Сампдория
1' - 55'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
3 : 0
05.12.2010
Бари
1' - 77'
56, 61'
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
1 : 1
27.11.2010
Милан
1' - 65'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2 : 3
21.11.2010
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сампдория
0 : 0
14.11.2010
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 0
11.11.2010
Сампдория
72' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Сампдория
0 : 0
07.11.2010
Катания
1' - 68'
Италия. Серия А, 9 тур
Чезена
0 : 1
31.10.2010
Сампдория
1' - 65'
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
1 : 1
24.10.2010
Сампдория
1' - 70'
62'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
2 : 1
17.10.2010
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
1 : 1
03.10.2010
Сампдория
75' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
0 : 0
26.09.2010
Удинезе
1' - 60'
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
0 : 0
22.09.2010
Сампдория
1' - 89'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
1 : 2
19.09.2010
Наполи
1' - 80'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2 : 0
29.08.2010
Лацио
1' - 75'
71'
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