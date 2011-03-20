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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Парма
Сампдория - Парма: обзор матча 20 марта 2011
Сампдория
20.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Парма
65'
К. Дзаккардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Парма
Желтая карточка
М. Пизано
Вторая желтая
Б. Джемаили
Желтая карточка
М. Вольта
Замена
Ф. Модесто
️️️️
С. Джовинко
Желтая карточка
Ф. Валиани
Замена
В. Коман
️️️️
М. Маккароне
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
Д. Биабиани
️️️️
А. Поли
ГОЛ! 0:1!
К. Дзаккардо
Пас отдал
М. Гобби
Желтая карточка
А. Поли
Желтая карточка
Л. Дзаури
Желтая карточка
С. Джовинко
Замена
А. Кандрева
️️️️
Р. Палладино
Желтая карточка
Амаури
Замена
Ф. Македа
️️️️
С. Губерти
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Парма
24
Массимо Пачи
ЦЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
40
Нванкво Обиора
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
3-2-4-1
23
Курчи
25
Мартинес
14
Вольта
5
Гастальделло
3
Циглер
6
Дзаури
70
Маннини
15
Поли
27
Дессена
8
Губерти
7
Маккароне
4-3-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
29
Палетта
18
Гобби
26
Пизано
80
Валиани
4
Морроне
21
Джемаили
21
Джовинко
11
Амаури
17
Палладино
7
Маккароне
78
Коман
78
Коман
7
Маккароне
15
Поли
14
Биабиани
14
Биабиани
15
Поли
8
Губерти
9
Македа
9
Македа
8
Губерти
21
Джовинко
32
Модесто
32
Модесто
21
Джовинко
17
Палладино
87
Кандрева
87
Кандрева
17
Палладино
Остались в запасе
Сампдория
Парма
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
40
Нванкво Обиора
ОП
24
Массимо Пачи
ЦЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
40
Нванкво Обиора
ОП
24
Массимо Пачи
ЦЗ
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Сампдория - Парма
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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