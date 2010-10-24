Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 24 октября 2010
Интер
24.10.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
79'
С. Это'О
62'
С. Губерти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сампдория
+6
Желтая карточка
Л. Дзаури
Желтая карточка
Д. Паццини
Желтая карточка
А. Да Кошта
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Замена
А. Да Кошта
️️️️
Д. Курчи
Травма
Д. Курчи
Замена
Д. Сантон
️️️️
К. Киву
Замена
Г. Марилунго
️️️️
С. Губерти
Замена
А. Поли
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Биабиани
ГОЛ! 0:1!
С. Губерти
Пас отдал
А. Кассано
Желтая карточка
М. Вольта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
14
Джонатан Биабиани
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ОП
17
Анджело Паломбо
(К)
ЦП
78
Владимир Коман
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
40
Нванкво Обиора
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-1-2-2-1
20
Сезар
26
Киву
2
Лусио
6
Самуэль
13
Майкон
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
14
Биабиани
11
Коутиньо
10
Снейдер
9
Это'О
4-1-3-2
23
Курчи
6
Дзаури
5
Гастальделло
14
Вольта
3
Циглер
12
Тиссоне
78
Коман
17
Паломбо
8
Губерти
99
Кассано
11
Паццини
26
Киву
18
Сантон
18
Сантон
26
Киву
14
Биабиани
21
Пандев
21
Пандев
14
Биабиани
23
Курчи
1
Да Кошта
1
Да Кошта
23
Курчи
12
Тиссоне
15
Поли
15
Поли
12
Тиссоне
8
Губерти
19
Марилунго
19
Марилунго
8
Губерти
Остались в запасе
Интер
Сампдория
40
Нванкво Обиора
ОП
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
40
Нванкво Обиора
ОП
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Остались в запасе
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Интер - Сампдория
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Сампдория
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+