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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сампдория
Кальяри - Сампдория: обзор матча 22 сентября 2010
Кальяри
22.09.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сампдория
Замена
Ф. Семиоли
️️️️
С. Губерти
Замена
Г. Перицо
️️️️
Ф. Писано
Желтая карточка
Нене
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Д. Маннини
Замена
Г. Марилунго
️️️️
Н. Поцци
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
А. Лаццари
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
А. Матри
️️️️
Д. Рагацу
Желтая карточка
А. Агостини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
7
Нене
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
8
Стефано Губерти
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-2-1-3
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Писано
44
Наингголан
8
Бьондини
7
Коссу
26
Рагацу
7
Нене
99
Аквафреска
4-4-2
23
Курчи
6
Дзаури
3
Циглер
5
Гастальделло
17
Луккини
70
Маннини
27
Дессена
17
Паломбо
8
Губерти
11
Паццини
9
Поцци
24
Писано
24
Перицо
24
Перицо
24
Писано
99
Аквафреска
10
Лаццари
10
Лаццари
99
Аквафреска
26
Рагацу
21
Матри
21
Матри
26
Рагацу
70
Маннини
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
70
Маннини
8
Губерти
77
Семиоли
77
Семиоли
8
Губерти
9
Поцци
19
Марилунго
19
Марилунго
9
Поцци
Остались в запасе
Кальяри
Сампдория
6
Алекс Пинарди
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
6
Алекс Пинарди
ЦП
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Кальяри - Сампдория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Сант-Элия
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