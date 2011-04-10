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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Лечче
Сампдория - Лечче: обзор матча 10 апреля 2011
Сампдория
10.04.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Лечче
69'
М. Маккароне
39'
Д. Ди Микеле
66'
Р. Оливера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Лечче
Замена
Э. Чевантон
️️️️
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
Д. Мартинес
Желтая карточка
Д. Месба
Замена
Д. Биабиани
️️️️
С. Губерти
Замена
К. Гроссмюллер
️️️️
Д. Вивес
Вторая желтая
Д. Маннини
ГОЛ! 1:2!
М. Маккароне
Пас отдал
С. Губерти
ГОЛ! 0:2!
Р. Оливера
Замена
Ф. Македа
️️️️
Д. Гастальделло
Замена
Д. Донати
️️️️
А. Бертолаччи
ГОЛ! 0:1!
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Желтая карточка
Д. Маннини
Желтая карточка
Н. Томович
Желтая карточка
Д. Вивес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
27
Жеда
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Симоне Сини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
4-4-2
23
Курчи
25
Мартинес
14
Вольта
3
Циглер
5
Гастальделло
70
Маннини
17
Паломбо
15
Поли
8
Губерти
9
Поцци
7
Маккароне
3-5-2
21
Розати
14
Фабиано
4
Томович
15
Месба
91
Бертолаччи
83
Оливера
5
Вивес
29
Джиакомацци
11
Мунари
10
Ди Микеле
27
Жеда
5
Гастальделло
9
Македа
9
Македа
5
Гастальделло
8
Губерти
14
Биабиани
14
Биабиани
8
Губерти
91
Бертолаччи
2
Донати
2
Донати
91
Бертолаччи
5
Вивес
20
Гроссмюллер
20
Гроссмюллер
5
Вивес
10
Ди Микеле
23
Чевантон
23
Чевантон
10
Ди Микеле
Остались в запасе
Сампдория
Лечче
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Симоне Сини
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Симоне Сини
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Сампдория - Лечче
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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