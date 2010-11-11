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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Сампдория
Парма - Сампдория: обзор матча 11 ноября 2010
Парма
11.11.2010, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
84'
В. Божинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Сампдория
Желтая карточка
Д. Маннини
Замена
Анжело
️️️️
В. Божинов
ГОЛ! 1:0!
В. Божинов
Пас отдал
К. Дзаккардо
Замена
Д. Дессена
️️️️
А. Поли
Желтая карточка
А. Лукарелли
Замена
С. Губерти
️️️️
В. Коман
Замена
М. Гобби
️️️️
С. Морроне
Замена
Э. Креспо
️️️️
Ф. Валиани
Желтая карточка
М. Вольта
Замена
М. Вольта
️️️️
Л. Дзаури
11'
Желтая карточка
С. Луккини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
6
Анжело
ПП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
13
Антонелли
6
Лукарелли
29
Палетта
5
Дзаккардо
80
Валиани
4
Морроне
21
Джемаили
87
Кандрева
0
Маркес
86
Божинов
4-4-2
23
Курчи
6
Дзаури
5
Гастальделло
17
Луккини
20
Аккарди
17
Паломбо
15
Поли
78
Коман
70
Маннини
19
Марилунго
11
Паццини
4
Морроне
18
Гобби
18
Гобби
4
Морроне
86
Божинов
6
Анжело
6
Анжело
86
Божинов
80
Валиани
9
Креспо
9
Креспо
80
Валиани
6
Дзаури
14
Вольта
14
Вольта
6
Дзаури
78
Коман
8
Губерти
8
Губерти
78
Коман
15
Поли
27
Дессена
27
Дессена
15
Поли
Остались в запасе
Парма
Сампдория
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Парма - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
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Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
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Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Эннио Тардини
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