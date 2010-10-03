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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Сампдория
Болонья - Сампдория: обзор матча 03 октября 2010
Болонья
03.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
65'
М. Бритос
45+1'
Д. Портанова (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Сампдория
Замена
М. Мутарелли
️️️️
Л. Силигарди
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
С. Губерти
️️️️
В. Коман
Замена
Н. Поцци
️️️️
А. Кассано
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Ф. Тиссоне
ГОЛ! 1:1!
М. Бритос
Пас отдал
М. Ди Вайо
Замена
Х. Хименес
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Ф. Казарини
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Портанова
Желтая карточка
М. Ди Вайо
Желтая карточка
Д. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
20
Массимо Мутарелли
АП
11
Гастон Рамирес
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
4-3-3
2
Вивиано
33
Рубин
90
Портанова
3
Бритос
13
Гарич
5
Казарини
15
Перес
16
Мудингай
69
Меджиорини
9
Ди Вайо
26
Силигарди
3-4-2
23
Курчи
3
Циглер
5
Гастальделло
17
Луккини
77
Семиоли
17
Паломбо
12
Тиссоне
78
Коман
99
Кассано
11
Паццини
26
Силигарди
20
Мутарелли
20
Мутарелли
26
Силигарди
5
Казарини
11
Рамирес
11
Рамирес
5
Казарини
69
Меджиорини
77
Хименес
77
Хименес
69
Меджиорини
78
Коман
8
Губерти
8
Губерти
78
Коман
12
Тиссоне
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
12
Тиссоне
99
Кассано
9
Поцци
9
Поцци
99
Кассано
Остались в запасе
Болонья
Сампдория
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
Главный тренер
Франко Коломба
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
Статистика матча Болонья - Сампдория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Леонардо Баракани
(Флоренция)
Стадион:
Ренато ДальАра
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