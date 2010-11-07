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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Катания
Сампдория - Катания: обзор матча 07 ноября 2010
Сампдория
07.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 0
Завершен
Катания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Катания
Желтая карточка
М. Сильвестре
Замена
Б. Форнароли
️️️️
Г. Марилунго
Замена
А. Риккьюти
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
А. Потенца
Замена
К. Льяма
️️️️
Д. Маскара
Замена
Д. Маннини
️️️️
С. Губерти
Замена
А. Поли
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
П. Ледесма
Желтая карточка
Г. Марилунго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-4-2
23
Курчи
3
Циглер
17
Луккини
5
Гастальделло
6
Дзаури
8
Губерти
17
Паломбо
12
Тиссоне
78
Коман
11
Паццини
19
Марилунго
4-3-3
21
Андухар
2
Потенца
55
Беллуски
26
Сильвестре
22
Альварес
22
Иско
17
Ледесма
5
Карбони
10
Гомес
25
Маскара
11
Лопес
19
Марилунго
10
Форнароли
10
Форнароли
19
Марилунго
8
Губерти
70
Маннини
70
Маннини
8
Губерти
12
Тиссоне
15
Поли
15
Поли
12
Тиссоне
25
Маскара
19
Льяма
19
Льяма
25
Маскара
17
Ледесма
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
17
Ледесма
10
Гомес
24
Риккьюти
24
Риккьюти
10
Гомес
Остались в запасе
Сампдория
Катания
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Статистика матча Сампдория - Катания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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