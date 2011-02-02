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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кальяри
Сампдория - Кальяри: обзор матча 02 февраля 2011
Сампдория
02.02.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
37'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Кальяри
Желтая карточка
Л. Ариаудо
Замена
В. Коман
️️️️
С. Губерти
Желтая карточка
Ф. Македа
Замена
Нене
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Д. Дессена
️️️️
М. Маккароне
Замена
С. Миссироли
️️️️
А. Лаццари
Замена
Ф. Македа
️️️️
Д. Маннини
Замена
И. Пелиццоли
️️️️
М. Агацци
Желтая карточка
М. Агацци
Желтая карточка
А. Поли
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Нене
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
4-4-2
23
Курчи
3
Циглер
25
Мартинес
14
Вольта
6
Дзаури
70
Маннини
15
Поли
17
Паломбо
8
Губерти
14
Биабиани
7
Маккароне
4-4-1-1
22
Агацци
24
Перицо
2
Канини
13
Астори
15
Ариаудо
5
Конти
8
Бьондини
10
Лаццари
44
Наингголан
7
Коссу
99
Аквафреска
7
Маккароне
27
Дессена
27
Дессена
7
Маккароне
8
Губерти
78
Коман
78
Коман
8
Губерти
70
Маннини
9
Македа
9
Македа
70
Маннини
22
Агацци
22
Пелиццоли
22
Пелиццоли
22
Агацци
10
Лаццари
6
Миссироли
6
Миссироли
10
Лаццари
99
Аквафреска
7
Нене
7
Нене
99
Аквафреска
Остались в запасе
Сампдория
Кальяри
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сампдория - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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