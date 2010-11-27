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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Милан
Сампдория - Милан: обзор матча 27 ноября 2010
Сампдория
27.11.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Милан
59'
Д. Паццини
43'
Робиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Милан
Замена
М. Фламини
️️️️
К. Боатенг
Замена
Роналдиньо
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Н. Поцци
️️️️
Г. Марилунго
Замена
В. Коман
️️️️
С. Губерти
ГОЛ! 1:1!
Д. Паццини
Пас отдал
Д. Гастальделло
ГОЛ! 0:1!
Робиньо
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
70
Даниеле Маннини
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
(К)
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
(К)
ОП
10
Кларенс Зеедорф
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Дженнаро Гаттузо
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
4-4-2
23
Курчи
3
Циглер
5
Гастальделло
17
Луккини
14
Вольта
8
Губерти
17
Паломбо
12
Тиссоне
70
Маннини
11
Паццини
19
Марилунго
4-1-1-2-2
32
Аббьяти
20
Абате
3
Силва
13
Неста
23
Бонера
90
Амброзини
8
Гаттузо
10
Зеедорф
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Ибрагимович
8
Губерти
78
Коман
78
Коман
8
Губерти
19
Марилунго
9
Поцци
9
Поцци
19
Марилунго
27
Боатенг
20
Фламини
20
Фламини
27
Боатенг
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
10
Зеедорф
Остались в запасе
Сампдория
Милан
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сампдория - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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