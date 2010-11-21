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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Сампдория
Лечче - Сампдория: обзор матча 21 ноября 2010
Лечче
21.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 3
Завершен
Сампдория
72'
Д. Ди Микеле
83'
С. Диамутене
8'
Д. Паццини
40'
Д. Паццини (П)
88'
Д. Паццини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Сампдория
Желтая карточка
Д. Корвиа
ГОЛ! 2:3!
Д. Паццини
Пас отдал
Д. Дессена
ГОЛ! 2:2!
С. Диамутене
Пас отдал
Фабиано
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Жеда
Желтая карточка
Д. Курчи
Замена
М. Вольта
️️️️
Ф. Каччиаторе
ГОЛ! 1:2!
Д. Ди Микеле
Пас отдал
Г. Джиакомацци
Замена
Д. Дессена
️️️️
Г. Марилунго
Желтая карточка
Р. Циглер
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
Замена
Д. Маннини
️️️️
В. Коман
Замена
Д. Мунари
️️️️
К. Гроссмюллер
Замена
С. Диамутене
️️️️
А. Джулиатто
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Паццини
Желтая карточка
Г. Джиакомацци
Красная карточка
Э. Чевантон
ГОЛ! 0:1!
Д. Паццини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Жеда
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
23
Паоло Саммарко
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
3-4-3
21
Розати
3
Джулиатто
14
Фабиано
15
Месба
20
Гроссмюллер
91
Бертолаччи
29
Джиакомацци
3
Рисполи
10
Ди Микеле
23
Чевантон
27
Жеда
4-4-2
23
Курчи
17
Луккини
5
Гастальделло
29
Каччиаторе
3
Циглер
78
Коман
15
Поли
12
Тиссоне
8
Губерти
11
Паццини
19
Марилунго
3
Джулиатто
16
Диамутене
16
Диамутене
3
Джулиатто
20
Гроссмюллер
11
Мунари
11
Мунари
20
Гроссмюллер
27
Жеда
9
Корвиа
9
Корвиа
27
Жеда
29
Каччиаторе
14
Вольта
14
Вольта
29
Каччиаторе
78
Коман
70
Маннини
70
Маннини
78
Коман
19
Марилунго
27
Дессена
27
Дессена
19
Марилунго
Остались в запасе
Лечче
Сампдория
81
Массимилиано Бенасси
ВР
9
Эдвард Офере
ЛП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
9
Эдвард Офере
ЛП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Лечче - Сампдория
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Виа Дель Маре
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