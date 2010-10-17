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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Фиорентина
Сампдория - Фиорентина: обзор матча 17 октября 2010
Сампдория
17.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
81'
Р. Циглер
82'
А. Кассано
6'
М. Маркьонни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Фиорентина
ГОЛ! 2:1!
А. Кассано
ГОЛ! 1:1!
Р. Циглер
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
А. Джилардино
Желтая карточка
Д. Паццини
Желтая карточка
С. Луккини
Желтая карточка
А. Паломбо
19'
Желтая карточка
Ч. Натали
ГОЛ! 0:1!
М. Маркьонни
Пас отдал
Х. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
24
Никола Гулан
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
22
Адем Льяич
АП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-4-2
23
Курчи
5
Гастальделло
17
Луккини
3
Циглер
6
Дзаури
8
Губерти
17
Паломбо
12
Тиссоне
77
Семиоли
11
Паццини
99
Кассано
4-4-1-1
1
Фрей
16
Комотто
14
Натали
5
Гамберини
24
Гулан
32
Маркьонни
11
Варгас
33
Донадель
11
Сантана
22
Льяич
19
Джилардино
Остались в запасе
Сампдория
Фиорентина
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
15
Хума Бабакар
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Сампдория - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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