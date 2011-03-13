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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Сампдория
Катания - Сампдория: обзор матча 13 марта 2011
Катания
13.03.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
75'
К. Льяма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Сампдория
Замена
Д. Биабиани
️️️️
А. Поли
Замена
П. Ледесма
️️️️
М. Лопес
Желтая карточка
К. Льяма
ГОЛ! 1:0!
К. Льяма
Пас отдал
Ф. Лоди
Замена
В. Коман
️️️️
Ж. Лацко
Желтая карточка
Д. Марчезе
Замена
К. Льяма
️️️️
П. Альварес
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
Р. Циглер
️️️️
С. Губерти
Замена
Э. Скелотто
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
С. Губерти
Желтая карточка
А. Гомес
Вторая желтая
Ф. Тиссоне
20'
Желтая карточка
Ж. Лацко
11'
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
8
Стефано Губерти
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
17
Пабло Ледесма
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-3-3
21
Андухар
15
Марчезе
2
Сполли
26
Сильвестре
22
Альварес
24
Риккьюти
5
Карбони
10
Лоди
18
Бергессио
11
Лопес
10
Гомес
4-5-1
23
Курчи
6
Дзаури
14
Вольта
25
Мартинес
86
Лацко
70
Маннини
27
Дессена
12
Тиссоне
15
Поли
8
Губерти
7
Маккароне
22
Альварес
19
Льяма
19
Льяма
22
Альварес
11
Лопес
17
Ледесма
17
Ледесма
11
Лопес
10
Гомес
18
Скелотто
18
Скелотто
10
Гомес
8
Губерти
3
Циглер
3
Циглер
8
Губерти
86
Лацко
78
Коман
78
Коман
86
Лацко
15
Поли
14
Биабиани
14
Биабиани
15
Поли
Остались в запасе
Катания
Сампдория
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
Статистика матча Катания - Сампдория
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Анджело Массимино
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