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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 19 сентября 2010
Сампдория
19.09.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
78'
А. Кассано (П)
83'
М. Гамшик
86'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Наполи
Желтая карточка
Д. Маннини
Замена
Х. Соса
️️️️
Э. Лавесси
ГОЛ! 1:2!
Э. Кавани
Желтая карточка
Д. Гастальделло
ГОЛ! 1:1!
М. Гамшик
Желтая карточка
М. Пациенца
Замена
В. Коман
️️️️
С. Губерти
Желтая карточка
В. Гаргано
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кассано
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Н. Поцци
️️️️
Д. Паццини
Замена
Д. Маннини
️️️️
Ф. Семиоли
Желтая карточка
Д. Грава
Желтая карточка
Э. Лавесси
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
С. Луккини
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
4-4-2
23
Курчи
3
Циглер
5
Гастальделло
17
Луккини
6
Дзаури
8
Губерти
17
Паломбо
27
Дессена
77
Семиоли
99
Кассано
11
Паццини
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
2
Грава
11
Маджо
17
Гамшик
24
Пациенца
5
Гаргано
3
Доссена
22
Лавесси
10
Кавани
77
Семиоли
70
Маннини
70
Маннини
77
Семиоли
8
Губерти
78
Коман
78
Коман
8
Губерти
11
Паццини
9
Поцци
9
Поцци
11
Паццини
22
Лавесси
7
Соса
7
Соса
22
Лавесси
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
14
Массимо Вольта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сампдория - Наполи
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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