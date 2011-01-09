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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 09 января 2011
Сампдория
09.01.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Рома
56'
Н. Поцци (П)
83'
С. Губерти
17'
М. Вучинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Рома
+1
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Л. Греко
Вторая желтая
Д. Гастальделло
Вторая желтая
С. Луккини
ГОЛ! 2:1!
С. Губерти
Замена
Д. Маннини
️️️️
А. Поли
Замена
Ф. Македа
️️️️
Н. Поцци
Замена
Д. Паццини
️️️️
Г. Марилунго
Желтая карточка
Г. Марилунго
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Поцци
Замена
Дони
️️️️
Ж. Менез
Красная карточка
Ж. Сержио
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Жуан
️️️️
Ф. Мексес
Желтая карточка
Л. Греко
Желтая карточка
Н. Поцци
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
78
Владимир Коман
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Жереми Менез
АП
19
Леандро Греко
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-1-3-2
23
Курчи
3
Циглер
17
Луккини
5
Гастальделло
6
Дзаури
17
Паломбо
8
Губерти
15
Поли
78
Коман
9
Поцци
19
Марилунго
4-3-1-2
12
Сержио
27
Кассетти
8
Бурдиссо
5
Мексес
6
Риисе
19
Греко
4
Бриги
20
Перротта
7
Менез
9
Вучинич
22
Боррьелло
15
Поли
70
Маннини
70
Маннини
15
Поли
19
Марилунго
11
Паццини
11
Паццини
19
Марилунго
9
Поцци
9
Македа
9
Македа
9
Поцци
7
Менез
32
Дони
32
Дони
7
Менез
5
Мексес
4
Жуан
4
Жуан
5
Мексес
19
Греко
10
Тотти
10
Тотти
19
Греко
Остались в запасе
Сампдория
Рома
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Сампдория - Рома
4
2
1
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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