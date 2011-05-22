Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сампдория
Рома - Сампдория: обзор матча 22 мая 2011
Рома
22.05.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Сампдория
28'
Ф. Тотти
68'
М. Вучинич
84'
М. Боррьелло
24'
Д. Маннини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сампдория
Замена
Д. Дессена
️️️️
Ж. Лацко
ГОЛ! 3:1!
М. Боррьелло
Замена
В. Коман
️️️️
Л. Дзаури
Замена
С. Губерти
️️️️
Д. Маннини
Замена
Д. Капрари
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 2:1!
М. Вучинич
Пас отдал
Ф. Тотти
Замена
Л. Греко
️️️️
С. Перротта
Желтая карточка
М. Вольта
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
Д. Писарро
ГОЛ! 0:1!
Д. Маннини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
9
Мирко Вучинич
ЛВ
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
(К)
ПВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
86
Жолт Лацко
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
17
Анджело Паломбо
(К)
ЦП
70
Даниеле Маннини
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
8
Стефано Губерти
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
4-3-2-1
18
Лобонц
6
Риисе
8
Бурдиссо
51
Лориа
20
Рози
20
Перротта
7
Писарро
11
Таддеи
9
Вучинич
10
Тотти
22
Боррьелло
4-4-2
1
Да Кошта
6
Дзаури
14
Вольта
25
Мартинес
3
Циглер
70
Маннини
12
Тиссоне
17
Паломбо
86
Лацко
9
Поцци
14
Биабиани
20
Перротта
19
Греко
19
Греко
20
Перротта
9
Вучинич
10
Капрари
10
Капрари
9
Вучинич
70
Маннини
8
Губерти
8
Губерти
70
Маннини
6
Дзаури
78
Коман
78
Коман
6
Дзаури
86
Лацко
27
Дессена
27
Дессена
86
Лацко
Остались в запасе
Рома
Сампдория
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
23
Джанлука Курчи
ВР
15
Андреа Поли
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
15
Андреа Поли
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Рома - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Рома
Сампдория
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+