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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сампдория
Фиорентина - Сампдория: обзор матча 20 февраля 2011
Фиорентина
20.02.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сампдория
Замена
С. Дзадза
️️️️
М. Маккароне
Замена
Ж. Лацко
️️️️
В. Коман
Замена
Х. Варгас
️️️️
Р. Монтоливо
Замена
Д. Биабиани
️️️️
С. Губерти
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Маркьонни
11'
Желтая карточка
В. Коман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
8
Стефано Губерти
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
22
Адем Льяич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-4-2
1
Боруц
21
Паскуаль
14
Натали
5
Гамберини
29
Де Сильвестри
85
Бехрами
33
Донадель
18
Монтоливо
32
Маркьонни
19
Джилардино
12
Муту
4-5-1
23
Курчи
3
Циглер
25
Мартинес
14
Вольта
5
Гастальделло
70
Маннини
27
Дессена
17
Паломбо
78
Коман
8
Губерти
7
Маккароне
18
Монтоливо
11
Варгас
11
Варгас
18
Монтоливо
32
Маркьонни
22
Льяич
22
Льяич
32
Маркьонни
78
Коман
86
Лацко
86
Лацко
78
Коман
8
Губерти
14
Биабиани
14
Биабиани
8
Губерти
7
Маккароне
11
Дзадза
11
Дзадза
7
Маккароне
Остались в запасе
Фиорентина
Сампдория
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
1
Анжело Да Кошта
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Фиорентина - Сампдория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:55 (прямая)
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