Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Сампдория
Бари - Сампдория: обзор матча 23 апреля 2011
Бари
23.04.2011, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
59'
Н. Поцци (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Сампдория
Красная карточка
А. Поли
Желтая карточка
С. Бентивольо
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Поли
Замена
Д. Маннини
️️️️
С. Губерти
Замена
Хайме
️️️️
Э. Хусеклепп
Замена
Ф. Македа
️️️️
М. Маккароне
Желтая карточка
Э. Хусеклепп
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Поцци
Желтая карточка
Н. Поцци
Замена
М. Риналди
️️️️
М. Росси
Замена
П. Кодря
️️️️
С. Альмирон
Желтая карточка
Д. Курчи
Желтая карточка
Э. Ривас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
86
Жолт Лацко
ЛЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
9
Хайме
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
21
Паризи
15
Глик
5
Масиелло
13
Росси
27
Ривас
14
Гацци
4
Альмирон
7
Бентивольо
10
Хусеклепп
14
Рудольф
3-2-3-2
23
Курчи
3
Циглер
5
Гастальделло
14
Вольта
6
Дзаури
86
Лацко
15
Поли
17
Паломбо
8
Губерти
7
Маккароне
9
Поцци
13
Росси
6
Риналди
6
Риналди
13
Росси
4
Альмирон
5
Кодря
5
Кодря
4
Альмирон
10
Хусеклепп
9
Хайме
9
Хайме
10
Хусеклепп
8
Губерти
70
Маннини
70
Маннини
8
Губерти
15
Поли
12
Тиссоне
12
Тиссоне
15
Поли
7
Маккароне
9
Македа
9
Македа
7
Маккароне
Остались в запасе
Бари
Сампдория
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Массимо Донати
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
1
Анжело Да Кошта
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Массимо Донати
ЦП
6
Камил Копунек
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Бари - Сампдория
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Сан Никола
Новости команд
Все
Бари
Сампдория
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
2021.02.18 09:55
1
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+