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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Бари
Сампдория - Бари: обзор матча 05 декабря 2010
Сампдория
05.12.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Бари
17'
Д. Паццини (П)
56'
С. Губерти
61'
С. Губерти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Бари
Замена
П. Аккарди
️️️️
С. Губерти
Замена
Н. Поцци
️️️️
Г. Марилунго
Замена
Д. Маннини
️️️️
В. Коман
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Э. Ривас
ГОЛ! 3:0!
С. Губерти
ГОЛ! 2:0!
С. Губерти
Замена
Э. Альварес
️️️️
Л. Рана
Замена
С. Альмирон
️️️️
А. Гацци
Красная карточка
М. Росси
Желтая карточка
Д. Курчи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Паццини
17'
16'
Желтая карточка
М. Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
28
Джанлука Галассо
ПЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Луиджи Рана
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
4
Серхио Альмирон
ЦП
9
Хайме
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
29
Никола Страмбелли
АП
27
Эдгар Альварес
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
4-4-2
23
Курчи
5
Гастальделло
3
Циглер
29
Каччиаторе
14
Вольта
8
Губерти
78
Коман
17
Паломбо
12
Тиссоне
11
Паццини
19
Марилунго
4-3-2-1
1
Жилле
14
Бельмонте
5
Масиелло
13
Росси
28
Галассо
5
Донати
14
Гацци
27
Ривас
77
Д'Алессандро
56
Пульцетти
30
Рана
8
Губерти
20
Аккарди
20
Аккарди
8
Губерти
78
Коман
70
Маннини
70
Маннини
78
Коман
19
Марилунго
9
Поцци
9
Поцци
19
Марилунго
14
Гацци
4
Альмирон
4
Альмирон
14
Гацци
30
Рана
27
Альварес
27
Альварес
30
Рана
27
Ривас
9
Капуто
9
Капуто
27
Ривас
Остались в запасе
Сампдория
Бари
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
93
Даниэле Паделли
ВР
9
Хайме
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
29
Никола Страмбелли
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
9
Хайме
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
29
Никола Страмбелли
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Сампдория - Бари
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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