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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Сампдория
Милан - Сампдория: обзор матча 16 апреля 2011
Милан
16.04.2011, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
20'
К. Зеедорф
53'
А. Кассано (П)
61'
Робиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Сампдория
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Н. Поцци
Замена
А. Пирло
️️️️
Д. Гаттузо
ГОЛ! 3:0!
Робиньо
Пас отдал
А. Кассано
Замена
Л. Дзаури
️️️️
Д. Мартинес
Травма
Д. Мартинес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кассано
Замена
А. Кассано
️️️️
Пато
Травма
Пато
ГОЛ! 1:0!
К. Зеедорф
20'
Замена
М. Амелия
️️️️
К. Аббьяти
18'
Травма
К. Аббьяти
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
70
Робиньо
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
23
Джанлука Курчи
ВР
86
Жолт Лацко
ЛАЗ
25
Джилберто Мартинес
ЦЗ
14
Массимо Вольта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ПАЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
17
Анджело Паломбо
(К)
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
3
Силва
33
Йепес
20
Абате
6
ван Боммел
8
Гаттузо
10
Зеедорф
27
Боатенг
12
Пато
70
Робиньо
3-2-2-1-2
23
Курчи
25
Мартинес
14
Вольта
5
Гастальделло
27
Дессена
86
Лацко
12
Тиссоне
78
Коман
17
Паломбо
7
Маккароне
9
Поцци
32
Аббьяти
32
Амелия
32
Амелия
32
Аббьяти
8
Гаттузо
21
Пирло
21
Пирло
8
Гаттузо
12
Пато
99
Кассано
99
Кассано
12
Пато
25
Мартинес
6
Дзаури
6
Дзаури
25
Мартинес
9
Поцци
14
Биабиани
14
Биабиани
9
Поцци
Остались в запасе
Милан
Сампдория
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Сампдория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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