Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шон МакДональд - статистика

Завершил карьеру
17 июня 1988 (38), Суонси
#16 | Полузащитник
185 см | 72 кг
Уэльс
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
38
1
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
1 : 0
29.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 21'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
22.04.2017
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Брайтон
2 : 1
17.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
13.04.2017
Барнсли
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
08.04.2017
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
04.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ньюкасл
2 : 1
01.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
18.03.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Блэкберн
1 : 0
04.03.2017
Уиган Атлетик
1' - 8'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
25.02.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
18.02.2017
Престон
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
14.02.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Фулхэм
3 : 2
11.02.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
07.02.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
03.02.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
21.01.2017
Брентфорд
1' - 90'
36'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бертон Альбион
0 : 2
14.01.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
02.01.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Дерби Каунти
0 : 0
31.12.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
14.12.2016
Ньюкасл
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.12.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
03.12.2016
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
28.11.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Барнсли
0 : 0
19.11.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
43'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
05.11.2016
Рединг
1' - 90'
45'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
0 : 1
29.10.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
22.10.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
15.10.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Брентфорд
0 : 0
01.10.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
27.09.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
1 : 0
23.09.2016
Уиган Атлетик
1' - 53'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
17.09.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
2 : 1
13.09.2016
Уиган Атлетик
1' - 55'
17'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
10.09.2016
Уиган Атлетик
39' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
27.08.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 54'
51'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
4 : 3
20.08.2016
Уиган Атлетик
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
16.08.2016
Бирмингем Сити
61' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+