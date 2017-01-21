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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Брентфорд
Уиган Атлетик - Брентфорд: обзор матча 21 января 2017
Уиган Атлетик
21.01.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
28'
С. Морси
32'
Х. Дин (АГ)
86'
Хота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Брентфорд
Замена
К. Морган
️️️️
У. Григг
90'
86'
ГОЛ! 2:1!
Хота
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
М. Пауэр
85'
Замена
Р. Танниклифф
️️️️
Д. Перкинс
76'
75'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Р. Сойерс
63'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Д. Иган
56'
Замена
Хота
️️️️
Д. МакИкран
Желтая карточка
Ш. МакДональд
36'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Х. Дин
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Морси
Пас отдал
Д. Перкинс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Якоб Хаугор
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Сэм Морси
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
26
Лассе Вибе
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
18
Райан Вудс
АП
2
Максим Колен
ПП
Главный тренер
Дин Смит
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
27
Райан Колклоу
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
36
Джош Кларк
ЦП
40
Рис Коул
ЦП
24
Хота
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хаугор
3
Уорнок
23
Бакстон
33
Берн
6
Коннолли
16
МакДональд
8
Морси
8
Пауэр
24
Якобс
28
Григг
4
Перкинс
3-5-2
25
Бентли
6
Дин
15
Иган
6
Бьелланд
2
Колен
14
Сойерс
16
МакИкран
23
Йеннарис
39
Филд
18
Вудс
26
Вибе
28
Григг
20
Морган
20
Морган
28
Григг
4
Перкинс
8
Танниклифф
8
Танниклифф
4
Перкинс
8
Пауэр
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
8
Пауэр
16
МакИкран
24
Хота
24
Хота
16
МакИкран
14
Сойерс
36
Кларк
36
Кларк
14
Сойерс
15
Иган
33
Хофманн
33
Хофманн
15
Иган
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Брентфорд
22
Юсси Яскилайнен
ВР
27
Райан Колклоу
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
Главный тренер
Уоррен Джойс
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
40
Рис Коул
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
27
Райан Колклоу
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
40
Рис Коул
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Уиган Атлетик - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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