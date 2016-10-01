Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Уиган Атлетик
Брентфорд - Уиган Атлетик: обзор матча 01 октября 2016
Брентфорд
01.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Д. Иган
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Н. Пауэлл
Желтая карточка
Х. Дин
85'
Замена
Д. МакИкран
️️️️
А. МакКормак
80'
78'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
У. Григг
75'
Желтая карточка
С. Уорнок
Замена
Л. МакЛед
️️️️
Д. Кларк
72'
Замена
С. Кайкай
️️️️
Л. Вибе
65'
57'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Ж. Гомес
57'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Н. Бирн
40'
Желтая карточка
Д. Бакстон
Желтая карточка
А. МакКормак
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
26
Лассе Вибе
АП
4
Алан МакКормак
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
16
Жорди Гомес
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
4-4-1-1
25
Бентли
6
Дин
15
Иган
6
Бьелланд
2
Колен
23
Йеннарис
36
Кларк
14
Сойерс
4
МакКормак
26
Вибе
25
Хоган
4-1-3-1-1
1
Богдан
14
Бирн
33
Берн
23
Бакстон
3
Уорнок
16
МакДональд
4
Перкинс
16
Гомес
8
Пауэр
24
Якобс
28
Григг
4
МакКормак
16
МакИкран
16
МакИкран
4
МакКормак
36
Кларк
4
МакЛед
4
МакЛед
36
Кларк
26
Вибе
11
Кайкай
11
Кайкай
26
Вибе
16
Гомес
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
16
Гомес
14
Бирн
25
Пауэлл
25
Пауэлл
14
Бирн
28
Григг
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
28
Григг
Остались в запасе
Брентфорд
Уиган Атлетик
1
Джек Бонхэм
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
11
Каин Вулери
ЛВ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
11
Каин Вулери
ЛВ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Статистика матча Брентфорд - Уиган Атлетик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Гриффин Парк
Новости команд
Все
Брентфорд
Уиган Атлетик
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Сандерленда» и «Брентфорда» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+