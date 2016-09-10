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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Уиган Атлетик
Шеффилд Уэнсдэй - Уиган Атлетик: обзор матча 10 сентября 2016
Шеффилд Уэнсдэй
10.09.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
29'
С. Флетчер
62'
Ф. Форестьери
5'
У. Григг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Уиган Атлетик
Замена
У. Бакли
️️️️
Б. Беннэн
86'
Замена
А. Рич
️️️️
Д. Пудил
77'
73'
Желтая карточка
М. Якобс
ГОЛ! 2:1!
Ф. Форестьери
62'
Замена
Г. Хупер
️️️️
А. Абди
60'
59'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Л. Гарбатт
45'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Р. Бурк
39'
Замена
Ш. МакДональд
️️️️
Н. Пауэлл
Желтая карточка
Ф. Форестьери
34'
ГОЛ! 1:1!
С. Флетчер
Пас отдал
Б. Беннэн
29'
23'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
5'
ГОЛ! 0:1!
У. Григг
Пас отдал
М. Якобс
3'
Желтая карточка
М. Пауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
29
Люк Бурк
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЛП
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Алекс Гилби
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
32
Рис Бурк
ПП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
88
Гари Хупер
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ОП
16
Жорди Гомес
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
3-1-4-2
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
5
Хатчинсон
20
Ли
10
Беннэн
2
Палмер
22
Абди
23
Уоллес
26
Флетчер
45
Форестьери
3-5-1-1
1
Богдан
23
Бакстон
29
Бурк
3
Уорнок
8
Пауэр
32
Бурк
8
Гилби
25
Пауэлл
29
Гарбатт
24
Якобс
28
Григг
36
Пудил
3
Рич
3
Рич
36
Пудил
22
Абди
88
Хупер
88
Хупер
22
Абди
10
Беннэн
11
Бакли
11
Бакли
10
Беннэн
25
Пауэлл
16
МакДональд
16
МакДональд
25
Пауэлл
29
Гарбатт
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
29
Гарбатт
32
Бурк
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
32
Бурк
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Уиган Атлетик
32
Джек Хант
ПЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
22
Юсси Яскилайнен
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Уиган Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Хиллсбро
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