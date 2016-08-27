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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 августа 2016
Уиган Атлетик
27.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
48'
Н. Онуоха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
83'
Замена
А. Борысюк
️️️️
Т. Чери
Желтая карточка
К. Морган
82'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Л. Гарбатт
81'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
А. Гилби
68'
Желтая карточка
М. Якобс
67'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Ш. МакДональд
54'
Желтая карточка
Ш. МакДональд
51'
48'
ГОЛ! 0:1!
Н. Онуоха
42'
Желтая карточка
К. Хенри
38'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
13'
Желтая карточка
Д. Кузинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Алекс Гилби
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
9
Тьяррон Чери
АП
20
Карл Хенри
ПП
7
Йени Нгбакото
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Бурк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
6
Джордан Флорес
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
47
Кристофер Пол
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Богдан
3
Уорнок
29
Гарбатт
20
Морган
23
Бакстон
16
МакДональд
8
Гилби
25
Пауэлл
8
Пауэр
24
Якобс
28
Григг
4-3-2-1
12
Смитис
24
Перч
5
Онуоха
24
Холл
21
Бидуэлл
20
Хенри
24
Кузинс
21
Луонго
7
Нгбакото
9
Чери
91
Полтер
16
МакДональд
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
16
МакДональд
8
Гилби
16
Гомес
16
Гомес
8
Гилби
29
Гарбатт
21
Дэвис
21
Дэвис
29
Гарбатт
9
Чери
16
Борысюк
16
Борысюк
9
Чери
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
6
Джордан Флорес
ЦП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Бурк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
47
Кристофер Пол
ЦП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
6
Джордан Флорес
ЦП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Бурк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
Остались в запасе
47
Кристофер Пол
ЦП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Уиган Атлетик - Куинз Парк Рейнджерс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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