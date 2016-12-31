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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Уиган Атлетик
Дерби Каунти - Уиган Атлетик: обзор матча 31 декабря 2016
Дерби Каунти
31.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Уиган Атлетик
89'
Замена
Д. Флорес
️️️️
Я. Вилдсхут
Желтая карточка
У. Хьюз
87'
83'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
У. Григг
74'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Э. Келлетт
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Бент
73'
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Расселл
59'
Замена
К. Брайсон
️️️️
Д. Баттерфилд
59'
Желтая карточка
Б. Джонсон
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
21
Икечи Анья
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЛФ
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Томас Инс
РФ
Главный тренер
Стив Макларен
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
13
Энди Келлетт
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
16
Шон МакДональд
АП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
9
Абдул Камара
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Уиган Атлетик
36
Дэн Лаверкомб
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
6
Джордан Флорес
ЦП
30
Джеймс Барриген
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
3-4-3
33
Карсон
22
Бэйрд
36
Кио
15
Пирс
19
Баттерфилд
19
Хьюз
4
Джонсон
21
Анья
77
Расселл
10
Бент
10
Инс
4-3-2-1
22
Яскилайнен
13
Келлетт
23
Бакстон
33
Берн
3
Уорнок
8
Пауэр
16
Гомес
13
Вилдсхут
16
МакДональд
24
Якобс
28
Григг
77
Расселл
9
Камара
9
Камара
77
Расселл
19
Баттерфилд
7
Брайсон
7
Брайсон
19
Баттерфилд
10
Бент
11
Выдра
11
Выдра
10
Бент
13
Вилдсхут
6
Флорес
6
Флорес
13
Вилдсхут
13
Келлетт
14
Бирн
14
Бирн
13
Келлетт
28
Григг
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
28
Григг
Остались в запасе
Дерби Каунти
Уиган Атлетик
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
30
Джеймс Барриген
ЦФ
36
Дэн Лаверкомб
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
30
Джеймс Барриген
ЦФ
36
Дэн Лаверкомб
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Уоррен Джойс
Статистика матча Дерби Каунти - Уиган Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Прайд Парк
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