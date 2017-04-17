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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Уиган Атлетик
Брайтон - Уиган Атлетик: обзор матча 17 апреля 2017
Брайтон
17.04.2017, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
37'
Г. Мюррэй
65'
С. Мач
85'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Уиган Атлетик
85'
ГОЛ! 2:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Д. Хансон
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Т. Хемед
82'
73'
Замена
С. Морси
️️️️
Ш. МакДональд
Замена
Д. Мерфи
️️️️
С. Мач
73'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Б. Каял
73'
ГОЛ! 2:0!
С. Мач
65'
61'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Г. Обертан
61'
Замена
Р. Колклоу
️️️️
Р. Танниклифф
Желтая карточка
А. Кноккарт
51'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Т. Хемед
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Уиган Атлетик
1
Якоб Хаугор
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
6
Джейми Хансон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
38
Иржи Скалак
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
4-2-2-2
13
Стокдейл
13
Бонг
2
Хюнемайер
5
Данк
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
7
Мач
93
Кноккарт
10
Хемед
39
Мюррэй
3-1-4-1-1
1
Хаугор
33
Берн
23
Бакстон
3
Уорнок
16
МакДональд
8
Пауэр
6
Хансон
8
Танниклифф
32
Обертан
24
Якобс
4
Перкинс
7
Каял
10
Норвуд
10
Норвуд
7
Каял
7
Мач
18
Мерфи
18
Мерфи
7
Мач
10
Хемед
29
Акпом
29
Акпом
10
Хемед
32
Обертан
25
Пауэлл
25
Пауэлл
32
Обертан
8
Танниклифф
27
Колклоу
27
Колклоу
8
Танниклифф
16
МакДональд
8
Морси
8
Морси
16
МакДональд
Остались в запасе
Брайтон
Уиган Атлетик
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
13
Мэттью Гилкс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
Главный тренер
Уоррен Джойс
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
38
Иржи Скалак
ЦП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
29
Джек Бирн
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Уоррен Джойс
Статистика матча Брайтон - Уиган Атлетик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Фалмер
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