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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Уиган Атлетик
Блэкберн - Уиган Атлетик: обзор матча 04 марта 2017
Блэкберн
04.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
58'
М. Эмнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Уиган Атлетик
87'
Желтая карточка
С. Морси
72'
Замена
У. Григг
️️️️
К. Коннолли
Желтая карточка
Ч. Малгрю
70'
70'
Замена
Г. Обертан
️️️️
М. Якобс
Замена
Э. Беннетт
️️️️
М. Эмнес
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Эмнес
Пас отдал
Д. Стил
58'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Л. Фини
57'
Замена
Д. Грэм
️️️️
К. Конвэй
57'
8'
Замена
М. Пауэр
️️️️
Ш. МакДональд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
23
Дэнни Гатри
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
6
Каллум Коннолли
ПП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
27
Виллем Томлинсон
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
19
Лукас Жоао
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Уиган Атлетик
40
Оуэн Эванс
ВР
17
Джеймс Уэйр
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
3-1-3-3
23
Стил
4
Малгрю
33
Уильямс
24
Ньямб
16
Лоу
23
Гатри
26
Ленихэн
24
Фини
11
Эмнес
20
Галлахер
32
Конвэй
3-1-4-1-1
13
Гилкс
23
Бакстон
33
Берн
3
Уорнок
16
МакДональд
6
Коннолли
6
Хансон
8
Танниклифф
8
Морси
24
Якобс
14
Богл
24
Фини
11
Мэхони
11
Мэхони
24
Фини
11
Эмнес
17
Беннетт
17
Беннетт
11
Эмнес
32
Конвэй
12
Грэм
12
Грэм
32
Конвэй
24
Якобс
32
Обертан
32
Обертан
24
Якобс
16
МакДональд
8
Пауэр
8
Пауэр
16
МакДональд
6
Коннолли
28
Григг
28
Григг
6
Коннолли
Остались в запасе
Блэкберн
Уиган Атлетик
1
Давид Райя
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
27
Виллем Томлинсон
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
40
Оуэн Эванс
ВР
17
Джеймс Уэйр
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
27
Виллем Томлинсон
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
40
Оуэн Эванс
ВР
17
Джеймс Уэйр
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Уоррен Джойс
Статистика матча Блэкберн - Уиган Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
"Евроспорт 2"
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