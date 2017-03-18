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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Астон Вилла
Уиган Атлетик - Астон Вилла: обзор матча 18 марта 2017
Уиган Атлетик
18.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
0 : 2
Завершен
Астон Вилла
72'
Д. Честер
84'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Астон Вилла
84'
Замена
Т. Элфик
️️️️
А. Адома
84'
ГОЛ! 0:2!
С. Хоган
Пас отдал
А. Адома
Замена
А. Гилби
️️️️
С. Морси
82'
74'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
72'
ГОЛ! 0:1!
Д. Честер
Замена
Р. Колклоу
️️️️
Г. Обертан
61'
60'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Г. Гарднер
60'
Замена
С. Хоган
️️️️
Д. Бри
Замена
К. Коннолли
️️️️
Э. Келлетт
54'
42'
Желтая карточка
К. Хурихейн
Желтая карточка
Д. Хансон
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Энди Келлетт
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Сэм Морси
АП
6
Джейми Хансон
ПП
32
Габриэль Обертан
ПП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Майл Йединак
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
21
Алан Хаттон
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Уиган Атлетик
1
Якоб Хаугор
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
8
Алекс Гилби
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
4
Томми Элфик
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гилкс
13
Келлетт
33
Берн
23
Бакстон
20
Морган
16
МакДональд
6
Хансон
32
Обертан
24
Якобс
8
Морси
14
Богл
4-5-1
26
Джонстон
23
Амави
17
Честер
14
Бри
3
Тэйлор
21
Хаттон
37
Адома
14
Хурихейн
20
Гарднер
15
Йединак
26
Коджиа
13
Келлетт
6
Коннолли
6
Коннолли
13
Келлетт
8
Морси
8
Гилби
8
Гилби
8
Морси
32
Обертан
27
Колклоу
27
Колклоу
32
Обертан
37
Адома
4
Элфик
4
Элфик
37
Адома
20
Гарднер
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
20
Гарднер
14
Бри
25
Хоган
25
Хоган
14
Бри
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Астон Вилла
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
31
Марк Банн
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Уиган Атлетик - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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