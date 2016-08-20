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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Уиган Атлетик
Ноттингем Форест - Уиган Атлетик: обзор матча 20 августа 2016
Ноттингем Форест
20.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
4 : 3
Завершен
Уиган Атлетик
6'
Б. Ассомбалонга
53'
О. Бурк
78'
О. Бурк
90+3'
Т. Лам
11'
М. Якобс
65'
У. Григг
86'
У. Григг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Уиган Атлетик
Желтая карточка
С. Хендерсон
90'
+7
ГОЛ! 4:3!
Т. Лам
Пас отдал
И. Перейра
90'
+3
90'
Желтая карточка
У. Григг
86'
ГОЛ! 3:3!
У. Григг
Замена
М. Миллс
️️️️
П. Касами
84'
81'
Замена
К. Дэвис
️️️️
А. Гилби
ГОЛ! 3:2!
О. Бурк
Пас отдал
М. Кэш
78'
75'
Желтая карточка
М. Якобс
72'
Желтая карточка
К. Морган
Желтая карточка
Т. Лам
68'
65'
ГОЛ! 2:2!
У. Григг
Пас отдал
Л. Гарбатт
64'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Я. Вилдсхут
64'
Замена
Л. Бурк
️️️️
Ш. МакДональд
Пенальти не реализован!
А. Веллиос
61'
Желтая карточка
К. Коэн
58'
57'
Желтая карточка
Я. Вилдсхут
ГОЛ! 2:1!
О. Бурк
Пас отдал
К. Коэн
53'
Замена
Э. Личай
️️️️
Д. Фокс
39'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Б. Ассомбалонга
15'
11'
ГОЛ! 1:1!
М. Якобс
Пас отдал
А. Гилби
Желтая карточка
М. Кэш
9'
ГОЛ! 1:0!
Б. Ассомбалонга
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
20
Илдеберту Перейра
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
23
Бен Осборн
ЛФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Алекс Гилби
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Бурк
ЦЗ
6
Джордан Флорес
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
4-3-3
30
Хендерсон
13
Фокс
28
Мансьенн
3
Лам
2
Кэш
20
Перейра
8
Коэн
23
Касами
23
Осборн
27
Ассомбалонга
7
Бурк
4-1-3-1-1
1
Богдан
33
Берн
29
Гарбатт
20
Морган
3
Уорнок
16
МакДональд
8
Пауэр
13
Вилдсхут
8
Гилби
24
Якобс
28
Григг
13
Фокс
2
Личай
2
Личай
13
Фокс
23
Касами
5
Миллс
5
Миллс
23
Касами
27
Ассомбалонга
27
Веллиос
27
Веллиос
27
Ассомбалонга
16
МакДональд
29
Бурк
29
Бурк
16
МакДональд
13
Вилдсхут
25
Пауэлл
25
Пауэлл
13
Вилдсхут
8
Гилби
21
Дэвис
21
Дэвис
8
Гилби
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Уиган Атлетик
13
Джордан Смит
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
6
Джордан Флорес
ЦП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
27
Райан Колклоу
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
Остались в запасе
6
Джордан Флорес
ЦП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
27
Райан Колклоу
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Статистика матча Ноттингем Форест - Уиган Атлетик
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Сити Граунд
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