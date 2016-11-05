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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Рединг
Уиган Атлетик - Рединг: обзор матча 05 ноября 2016
Уиган Атлетик
05.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 3
Завершен
Рединг
1'
Г. МакКлири
5'
Г. МакКлири
63'
Я. Керморган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Рединг
85'
Замена
Я. Мейте
️️️️
Г. МакКлири
82'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
К. Хэрриот
77'
Замена
Д. ван ден Берг
️️️️
Д. Свифт
75'
Желтая карточка
Т. Блэкетт
Замена
У. Григг
️️️️
А. Ле Фондре
71'
Желтая карточка
Д. Перкинс
69'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Я. Керморган
Желтая карточка
М. Пауэр
62'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Д. Бакстон
60'
Желтая карточка
Ш. МакДональд
45'
Замена
Я. Вилдсхут
️️️️
Ж. Гомес
45'
33'
Желтая карточка
П. МакШейн
5'
ГОЛ! 0:2!
Г. МакКлири
Пас отдал
Л. Мур
1'
ГОЛ! 0:1!
Г. МакКлири
Пас отдал
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
16
Жорди Гомес
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ПП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
4
Джордж Эванс
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
27
Теннай Уотсон
ПЗ
11
Яку Мейте
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Богдан
3
Уорнок
33
Берн
23
Бакстон
32
Бурк
16
МакДональд
8
Пауэр
16
Гомес
4
Перкинс
24
Якобс
19
Ле Фондре
4-4-2
26
Аль-Хабси
5
МакШейн
6
Блэкетт
2
Гантер
26
Мур
4
Эванс
19
Уильямс
11
Хэрриот
8
Свифт
29
Керморган
12
МакКлири
23
Бакстон
14
Бирн
14
Бирн
23
Бакстон
16
Гомес
13
Вилдсхут
13
Вилдсхут
16
Гомес
19
Ле Фондре
28
Григг
28
Григг
19
Ле Фондре
12
МакКлири
11
Мейте
11
Мейте
12
МакКлири
8
Свифт
8
ван ден Берг
8
ван ден Берг
8
Свифт
11
Хэрриот
9
Самуэль
9
Самуэль
11
Хэрриот
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Рединг
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
21
Джордан Обита
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Стюарт Мур
ВР
21
Джордан Обита
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Уиган Атлетик - Рединг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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