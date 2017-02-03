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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй
Уиган Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 03 февраля 2017
Уиган Атлетик
03.02.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
43'
Р. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй
90'
Замена
Ж. Семеду
️️️️
Д. Пудил
Желтая карточка
С. Морси
85'
81'
Замена
А. Абди
️️️️
Ф. Форестьери
Замена
Д. Уэйр
️️️️
Д. Перкинс
67'
62'
Желтая карточка
Д. Хант
56'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Р. Уоллес
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Якоб Хаугор
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
16
Шон МакДональд
ЛП
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Сэм Морси
АП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
3
Адам Рич
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
29
Джордан Роудс
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Энди Келлетт
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-2-2-2
1
Хаугор
3
Уорнок
6
Коннолли
23
Бакстон
33
Берн
16
МакДональд
8
Пауэр
24
Якобс
8
Морси
28
Григг
4
Перкинс
4-4-2
27
Вествуд
32
Хант
23
Сассо
36
Пудил
4
Ловенс
23
Уоллес
3
Джонс
10
Беннэн
3
Рич
45
Форестьери
29
Роудс
4
Перкинс
17
Уэйр
17
Уэйр
4
Перкинс
23
Уоллес
20
МакМанаман
20
МакМанаман
23
Уоллес
36
Пудил
29
Семеду
29
Семеду
36
Пудил
45
Форестьери
22
Абди
22
Абди
45
Форестьери
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Шеффилд Уэнсдэй
13
Энди Келлетт
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Шон Мэлони
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
13
Энди Келлетт
ЦЗ
13
Мэттью Гилкс
ВР
20
Крейг Морган
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Уиган Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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