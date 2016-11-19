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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Уиган Атлетик
Барнсли - Уиган Атлетик: обзор матча 19 ноября 2016
Барнсли
19.11.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Уиган Атлетик
Замена
С. Джанко
️️️️
А. Армстронг
90'
+2
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
С. Уиннелл
87'
82'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Я. Вилдсхут
Замена
А. Хэммилл
️️️️
Р. Кент
75'
71'
Желтая карточка
К. Морган
59'
Замена
Ю. Яскилайнен
️️️️
А. Богдан
43'
Желтая карточка
Ш. МакДональд
31'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Н. Пауэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
23
Марли Уоткинс
ПП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
11
Джош Кэй
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
6
Джордан Флорес
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
4-3-1-2
17
Дэвис
14
Бри
4
Робертс
5
Джексон
17
Идом
14
Хурихейн
4
Сковен
23
Уоткинс
77
Кент
10
Армстронг
11
Уиннелл
4-1-3-1-1
1
Богдан
23
Бакстон
32
Бурк
20
Морган
3
Уорнок
16
МакДональд
8
Пауэр
25
Пауэлл
13
Вилдсхут
24
Якобс
4
Перкинс
10
Армстронг
17
Джанко
17
Джанко
10
Армстронг
77
Кент
7
Хэммилл
7
Хэммилл
77
Кент
11
Уиннелл
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
11
Уиннелл
1
Богдан
22
Яскилайнен
22
Яскилайнен
1
Богдан
25
Пауэлл
29
Гарбатт
29
Гарбатт
25
Пауэлл
13
Вилдсхут
21
Дэвис
21
Дэвис
13
Вилдсхут
Остались в запасе
Барнсли
Уиган Атлетик
11
Джош Кэй
ЦП
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
6
Джордан Флорес
ЦП
14
Натан Бирн
ПЗ
28
Уилл Григг
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
11
Джош Кэй
ЦП
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
6
Джордан Флорес
ЦП
14
Натан Бирн
ПЗ
28
Уилл Григг
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Барнсли - Уиган Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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