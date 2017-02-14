Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Уиган Атлетик
Вулверхэмптон - Уиган Атлетик: обзор матча 14 февраля 2017
Вулверхэмптон
14.02.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
88'
Д. Бакстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Уиган Атлетик
88'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бакстон
Желтая карточка
А. Вайманн
83'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Б. Энобахаре
82'
Замена
К. Коди
️️️️
Б. Маршалл
76'
73'
Желтая карточка
Д. Берн
Желтая карточка
Б. Энобахаре
49'
45'
Замена
Д. Хансон
️️️️
М. Якобс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
25
Коннор Ронан
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
25
Брайт Энобахаре
АП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Шон МакДональд
ОП
8
Сэм Морси
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Вулверхэмптон
1
Гарри Бургойн
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
11
Маркус Браун
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
3-4-1-2
1
Икеме
19
Стирмен
23
Батт
2
Доэрти
25
Ронан
10
Маршалл
8
Эванс
16
Эдвардс
25
Энобахаре
11
Кошта
10
Бедварссон
4-1-2-1-1
13
Гилкс
6
Коннолли
23
Бакстон
33
Берн
3
Уорнок
16
МакДональд
8
Пауэр
8
Морси
24
Якобс
28
Григг
10
Маршалл
15
Коди
15
Коди
10
Маршалл
25
Энобахаре
18
Вайманн
18
Вайманн
25
Энобахаре
24
Якобс
6
Хансон
6
Хансон
24
Якобс
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Уиган Атлетик
1
Гарри Бургойн
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
22
Юсси Яскилайнен
ВР
11
Маркус Браун
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
11
Маркус Браун
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Вулверхэмптон - Уиган Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Уиган Атлетик
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+