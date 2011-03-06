Джамель Айт Бен Идир - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Джамель
|Фамилия
|Айт Бен Идир
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1984 (39 лет)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Имя
|Джамель
|Фамилия
|Айт Бен Идир
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1984 (39 лет)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|25
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2011
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|0:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|15.05.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)
|11.05.2011
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:2
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|07.05.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|30.04.2011
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|24.04.2011
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|17.04.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Валансьен (Валансьен)
|09.04.2011
|52' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.04.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:2
|Монако (Монако)
|06.03.2011
|1' -59'
|Лион (Лион)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|29.01.2011
|1' -78'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|15.01.2011
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|22.12.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|11.12.2010
|1' -53'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|53'
|04.12.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|27.11.2010
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|3:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|21.11.2010
|78' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|30.10.2010
|1' -46'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|24.10.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Лион (Лион)
|77'
|16.10.2010
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.10.2010
|65' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:4
|Осер (Осер)
|25.09.2010
|79' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|18.09.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|11.09.2010
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|28.08.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|21.08.2010
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|14.08.2010
|1' -85'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|07.08.2010
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|23'