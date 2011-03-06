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    Джамель Айт Бен Идир - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Джамель
    Фамилия Айт Бен Идир
    Команда Арль-Авиньон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 1984 (39 лет)
    Рост 174
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арль-Авиньон 25 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 1' -90' Ланс (Ланс) 0:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    15.05.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:0 Тулуза (Тулуза)
    11.05.2011 1' -90' Ницца (Ницца) 3:2 Арль-Авиньон (Авиньон)
    07.05.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    30.04.2011 1' -90' Лилль (Лилль) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    24.04.2011 1' -90' Нанси (Нанси) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    17.04.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Валансьен (Валансьен)
    09.04.2011 52' -90' Бордо (Бордо) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.04.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:2 Монако (Монако)
    06.03.2011 1' -59' Лион (Лион) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    29.01.2011 1' -78' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:2 ПСЖ (Париж)
    15.01.2011 1' -90' Ренн (Ренн) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    22.12.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:0 Ницца (Ницца)
    11.12.2010 1' -53' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Лилль (Лилль)
    53'
    04.12.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Нанси (Нанси)
    27.11.2010 1' -90' Валансьен (Валансьен) 3:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    21.11.2010 78' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 2:4 Бордо (Бордо)
    30.10.2010 1' -46' Лорьян (Лорьян) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    24.10.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Лион (Лион)
    77'
    16.10.2010 1' -90' Брест (Брест) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.10.2010 65' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:4 Осер (Осер)
    25.09.2010 79' -90' Монпелье (Монпелье) 3:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    18.09.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:3 Марсель (Марсель)
    11.09.2010 1' -90' ПСЖ (Париж) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    28.08.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ренн (Ренн)
    21.08.2010 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    14.08.2010 1' -85' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ланс (Ланс)
    07.08.2010 1' -90' Сошо (Монбельяр) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    23'
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