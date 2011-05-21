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Джамель Айт Бен Идир
Статистика
Джамель Айт Бен Идир - статистика
Завершил карьеру
10 января 1984 (42)
#6 | Полузащитник
174 см | 69 кг
Франция | Марокко
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арль-Авиньон
25
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Ланс
0 : 1
21.05.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Арль-Авиньон
1 : 0
15.05.2011
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3 : 2
11.05.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
07.05.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
5 : 0
30.04.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
0 : 0
24.04.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
17.04.2011
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
0 : 0
09.04.2011
Арль-Авиньон
52' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0 : 2
02.04.2011
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5 : 0
06.03.2011
Арль-Авиньон
1' - 59'
Франция. Лига 1, 21 тур
Арль-Авиньон
1 : 2
29.01.2011
ПСЖ
1' - 78'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
4 : 0
15.01.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Арль-Авиньон
0 : 0
22.12.2010
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
11.12.2010
Лилль
1' - 53'
53'
Франция. Лига 1, 16 тур
Арль-Авиньон
1 : 1
04.12.2010
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
3 : 0
27.11.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2 : 4
21.11.2010
Бордо
78' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2 : 0
30.10.2010
Арль-Авиньон
1' - 46'
Франция. Лига 1, 10 тур
Арль-Авиньон
1 : 1
24.10.2010
Лион
1' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0 : 0
16.10.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Арль-Авиньон
0 : 4
02.10.2010
Осер
65' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3 : 1
25.09.2010
Арль-Авиньон
79' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Арль-Авиньон
0 : 3
18.09.2010
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
4 : 0
11.09.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
28.08.2010
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
2 : 1
21.08.2010
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
14.08.2010
Ланс
1' - 85'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сошо
2 : 1
07.08.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
23'
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