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    Алексей Едунов - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Алексей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Едунов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 15 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 4:3 Волга (Нижний Новгород)
    24.05.2015 75' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    16.05.2015 1' -50' Сибирь (Новосибирск) 0:2 Анжи (Махачкала)
    10.05.2015 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    03.05.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:3 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    25.04.2015 87' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    19.04.2015 Был в запасе Тосно (Тосно) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    29.03.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Химик (Дзержинск)
    22.03.2015 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    18.03.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Луч (Владивосток)
    14.03.2015 1' -86' Крылья Советов (Самара) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    11.10.2014 1' -61' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    05.10.2014 1' -52' Тюмень (Тюмень) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    29.09.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Тосно (Тосно)
    20.09.2014 1' -60' Томь (Томск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    56' 58'
    13.09.2014 71' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:2 Сокол (Саратов)
    07.09.2014 1' -63' Химик (Дзержинск) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    24.08.2014 66' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    10.08.2014 59' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:2 Крылья Советов (Самара)
    89'
    04.08.2014 Был в запасе Енисей (Красноярск) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    27.07.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:0 Сочи (Сочи)
    19.07.2014 90' -90' Оренбург (Оренбург) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    12.07.2014 71' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    06.07.2014 77' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
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