|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|15
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|4:3
|Волга (Нижний Новгород)
|24.05.2015
|75' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|16.05.2015
|1' -50'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Анжи (Махачкала)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Сибирь (Новосибирск)
|03.05.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:3
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|25.04.2015
|87' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|29.03.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Химик (Дзержинск)
|22.03.2015
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|18.03.2015
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|14.03.2015
|1' -86'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|11.10.2014
|1' -61'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)
|05.10.2014
|1' -52'
|Тюмень (Тюмень)
|4:1
|Сибирь (Новосибирск)
|29.09.2014
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:1
|Тосно (Тосно)
|20.09.2014
|1' -60'
|Томь (Томск)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|56' 58'
|13.09.2014
|71' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Сокол (Саратов)
|07.09.2014
|1' -63'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)
|24.08.2014
|66' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|10.08.2014
|59' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Крылья Советов (Самара)
|89'
|04.08.2014
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|4:1
|Сибирь (Новосибирск)
|27.07.2014
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|0:0
|Сочи (Сочи)
|19.07.2014
|90' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|12.07.2014
|71' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Волгарь (Астрахань)
|06.07.2014
|77' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)