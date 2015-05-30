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Алексей Едунов
Статистика
Алексей Едунов - статистика
Завершил карьеру
11 марта 1986 (40)
#11 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Первый дивизион 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
15
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Cибирь
4 : 3
30.05.2015
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Балтика
1 : 0
24.05.2015
Cибирь
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Cибирь
0 : 2
16.05.2015
Анжи
1' - 50'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
1 : 0
10.05.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Cибирь
1 : 3
03.05.2015
Сахалин
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Cибирь
1 : 0
25.04.2015
Тюмень
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тосно
2 : 0
19.04.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Cибирь
1 : 1
29.03.2015
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
22.03.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Cибирь
1 : 0
18.03.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2 : 1
14.03.2015
Cибирь
1' - 86'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0 : 1
11.10.2014
Cибирь
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4 : 1
05.10.2014
Cибирь
1' - 52'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Cибирь
2 : 1
29.09.2014
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Томь
1 : 1
20.09.2014
Cибирь
1' - 60'
56'
58'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Cибирь
0 : 2
13.09.2014
Сокол
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
2 : 0
07.09.2014
Cибирь
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Cибирь
2 : 2
24.08.2014
СКА-Хабаровск
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Cибирь
0 : 2
10.08.2014
Крылья Советов
59' - 90'
89'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
4 : 1
04.08.2014
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Cибирь
0 : 0
27.07.2014
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
1 : 1
19.07.2014
Cибирь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Cибирь
1 : 0
12.07.2014
Волгарь
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волга
2 : 0
06.07.2014
Cибирь
77' - 90'
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