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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Cибирь
СКА-Хабаровск - Cибирь: обзор матча 22 марта 2015
СКА-Хабаровск
22.03.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Cибирь
Желтая карточка
В. Кармазиненко
90'
89'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Дудолев
87'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
М. Маркосов
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Г. Гогуа
82'
Замена
К. Аладашвили
️️️️
Г. Рухаиа
77'
63'
Желтая карточка
В. Свежов
Замена
З. Камболов
️️️️
И. Машуков
46'
37'
Желтая карточка
Т. Маргасов
Желтая карточка
М. Попов
29'
Желтая карточка
А. Купчин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
11
Натан Жуниор
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
11
Заурбек Камболов
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
4-4-2
16
Агапов
85
Попов
4
Чалов
3
Удалый
5
Купчин
7
Гогуа
13
Замалиев
30
Трусевич
4
Рухаиа
14
Машуков
11
Натан Жуниор
4-5-1
22
Цыган
34
Маргасов
44
Ларенц
14
Рогочий
5
Головатенко
18
Дудолев
6
Свежов
9
Нагибин
37
Чеботару
5
Гладышев
9
Маркосов
4
Рухаиа
11
Аладашвили
11
Аладашвили
4
Рухаиа
14
Машуков
11
Камболов
11
Камболов
14
Машуков
7
Гогуа
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
7
Гогуа
9
Маркосов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
9
Маркосов
18
Дудолев
7
Беляев
7
Беляев
18
Дудолев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Cибирь
27
Павел Мочалин
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
19
Василий Плетин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
11
Алексей Едунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
Остались в запасе
27
Павел Мочалин
ЦЗ
40
Антон Козорез
ВР
19
Василий Плетин
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
Остались в запасе
11
Алексей Едунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча СКА-Хабаровск - Cибирь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
СК «Гигант»
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