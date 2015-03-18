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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Луч
Cибирь - Луч: обзор матча 18 марта 2015
Cибирь
18.03.2015, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 0
Завершен
Луч
39'
А. Гладышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Луч
Замена
А. Рогочий
️️️️
А. Иванов
84'
Желтая карточка
Т. Выходил
83'
80'
Замена
К. Акопян
️️️️
М. Бурченко
Желтая карточка
А. Иванов
77'
75'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
А. Мязин
71'
Замена
М. Козлов
️️️️
Р. Славнов
Замена
М. Житнев
️️️️
М. Маркосов
58'
54'
Замена
Ф. Фумаса
️️️️
М. Насадюк
Замена
Д. Скороходов
️️️️
Е. Зиновьев
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Гладышев
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Луч
56
Александр Довбня
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
3
Максим Насадюк
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
19
Карен Акопян
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
70
Фелипе Фумаса
ЦФ
4-5-1
22
Цыган
59
Иванов
5
Головатенко
4
Выходил
34
Маргасов
5
Гладышев
52
Зиновьев
9
Нагибин
37
Чеботару
18
Дудолев
9
Маркосов
4-5-1
56
Довбня
27
Лебедев
3
Гаджибеков
36
Грачев
25
Семочко
4
Славнов
8
Бурченко
8
Павленко
44
Клопков
3
Насадюк
87
Мязин
59
Иванов
14
Рогочий
14
Рогочий
59
Иванов
52
Зиновьев
32
Скороходов
32
Скороходов
52
Зиновьев
9
Маркосов
99
Житнев
99
Житнев
9
Маркосов
8
Бурченко
19
Акопян
19
Акопян
8
Бурченко
3
Насадюк
70
Фумаса
70
Фумаса
3
Насадюк
87
Мязин
11
Аверьянов
11
Аверьянов
87
Мязин
4
Славнов
10
Козлов
10
Козлов
4
Славнов
Остались в запасе
Cибирь
Луч
11
Алексей Едунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Роман Беляев
ЦФ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
15
Максим Зюзин
ЦП
Остались в запасе
11
Алексей Едунов
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
17
Денис Бухряков
ЦЗ
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
5
Антон Пискунов
ЦЗ
55
Артем Штанько
ВР
15
Максим Зюзин
ЦП
Статистика матча Cибирь - Луч
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Спартак
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