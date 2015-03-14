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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Cибирь
Крылья Советов - Cибирь: обзор матча 14 марта 2015
Крылья Советов
14.03.2015, суббота, 12:30
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 1
Завершен
Cибирь
39'
Д. Ткачук
53'
А. Чочиев
22'
А. Дудолев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Cибирь
Желтая карточка
А. Яхович
90'
+4
Замена
Т. Бурлак
️️️️
Д. Ткачук
88'
86'
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Едунов
78'
Желтая карточка
А. Рогочий
Замена
А. Померко
️️️️
А. Чочиев
76'
74'
Замена
М. Житнев
️️️️
В. Свежов
74'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
М. Маркосов
66'
Желтая карточка
А. Иванов
ГОЛ! 2:1!
А. Чочиев
53'
46'
Желтая карточка
А. Гладышев
ГОЛ! 1:1!
Д. Ткачук
39'
25'
Желтая карточка
В. Свежов
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Дудолев
Желтая карточка
Б. Телес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
99
Максим Палиенко
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Максим Житнев
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
3-1-2-3-1
14
Конюхов
6
Телес
0
Таранов
25
Концедалов
15
Цаллагов
8
Габулов
21
Драгун
31
Ткачук
11
Чочиев
23
Горбатенко
18
Яхович
4-5-1
22
Цыган
34
Маргасов
4
Выходил
14
Рогочий
59
Иванов
18
Дудолев
11
Едунов
9
Нагибин
6
Свежов
5
Гладышев
9
Маркосов
31
Ткачук
90
Бурлак
90
Бурлак
31
Ткачук
11
Чочиев
20
Померко
20
Померко
11
Чочиев
6
Свежов
99
Житнев
99
Житнев
6
Свежов
9
Маркосов
52
Зиновьев
52
Зиновьев
9
Маркосов
11
Едунов
7
Беляев
7
Беляев
11
Едунов
Остались в запасе
Крылья Советов
Cибирь
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Крылья Советов - Cибирь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
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